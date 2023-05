Katarzyna Dowbor łamiącym się głosem dziękuje fanom i widzom: "Jestem wzruszona!"

"Nasz nowy dom" to bardzo wyczerpujący format, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. I właśnie ten drugi aspekt mógł okazać się decydujący w przypadku tej zmiany - komentowała dla Pudelka osoba z produkcji.

Katarzyna Dowbor w poruszającym nagraniu dziękuje za wsparcie

We wtorkowe popołudnie Katarzyna Dowbor opublikowała na swoim Instagramie poruszające nagranie, w którym dziękuje wszystkim fanom i widzom programu "Nasz Nowy Dom" za wsparcie i słowa otuchy, które wiele dla dziennikarki znaczą. Słychać, że głos załamał jej się kilkukrotnie.

Kochani, jesteście cudowni! Jestem wzruszona i bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, wszystkie wpisy i komentarze w mediach społecznościowych. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną w tej szczególnej chwili… Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a ja mam ich wielu! Bardzo dziękuję Wam za to serce i miłość, którą mi okazujecie. Kocham Was! - napisała dodatkowo pod nagraniem wzruszona dziennikarka.