TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor! "Dyrektor Miszczak długo BIŁ SIĘ z myślami"

Cezar

Dzisiaj trudno o dobrego pracownika za stosunkowo atrakcyjne wynagrodzenie. Młodzi ludzie słusznie cenią się i to bardzo, bo wiedzą, że kiedy nawet oddadzą całe swoje życie pracodawcy, to będą chwalni (Nie zawsze doceniani finansowo) dopóty będą przekraczali zaplanowane wyniki kosztem własnego życia i relacji towarzyskich. Dopóki będą na topie topów. Kiedy jednak wiek spowoduje, że staną się mniej wydajni, choć wciąż profesjonalni, po prostu wylecą z hukiem a firma o nich zapomni, i to szybciej niż mogłoby się wydawać. Niektórzy mający ogrom szczęścia będą zaopiekowani przez rodzinę. Ci co będą mieli też dożo szczęścia trafią do ZOL. Firma na pewno nie wyśle do nich nawet raz na tydzień nikogo, żeby sprawdził, czy za kilkadziesiąt lat pracy nie trzeba byłemu wzorowemu pracownikowi chociaż wodę kupić na kolejnych kilka dni za kilkanaście zł lub jakiegoś banana i zapytać jak daje sobie radę. Dlatego rozumiem obecnych młodych ludzi, których jeszcze do niedawna odbierałem jako rozleniwionych i roszczeniowych. Oni w swojej mądrości to wiedzą i dlatego nie oddają się bez limitu firmie, która na starość ich zignoruje, licząc zyski z ciężkiej pracy następcy na danym stanowisku. Obie strony zapracowały sobie na to, co teraz mamy. Może kiedyś odrzucimy słupki, i skupimy się na pracy w przyjaznej atmosferze dzieląc wypracowanym zyskiem. Mniej komputerów, więcej człowieczeństwa. Mniej giełdy i kredytów, więcej oszczędności i mądrego zarządzania. Mniej wprowadzanych systemów, upraszczanie procedur, wygoda pracy. Wszyscy na tym skorzystamy.