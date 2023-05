Katarzyna Figura obcięła się na krótko i przefarbowała na niebiesko: "Jak ktoś ma problem, to mam to w mojej WIELKIEJ, KSZTAŁTNEJ PUPIE" (FOTO)

Jak żyć??? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 234 16 Odpowiedz

Nie wyglada dobrze, moim zdaniem, ale to jej włosy i to ona ma czuc się dobrze ze soba🤷🏼‍♀️ nie bądźmy powierzchowni, niech każdy robi to na co ma ochote❤️