Tak dziś wygląda starsza córka Katarzyny Figury. Koko studiuje w Paryżu i niebawem skończy 21 lat (ZDJĘCIA)

no i co z urody ,a rozum to gdzie i charakter odpowiadajacy,mnie sie nie przyda bo to z uroda jest tak dwoch lysych sa do siebie sa podobni,ale jeden lysy jest ksiedzem,a drugi zlodziejem ?wiec ja nigdy za urode nie placilam i placic nie bede,musi osoba odpowiadac nie tylko uroda,ale charakterem,itp,jezeli ktos dla samej urody to jego problem mnie prosze w to nie mieszac