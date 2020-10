Katarzyna Figura z prawie 18-letnią córką PAŁASZUJĄ LODY "na mieście"

Ostatnie lata w życiu prywatnym Katarzyny Figury z pewnością nie należą do najprzyjemniejszych. Od 2012 roku aktorka próbuje się rozwieść z Kaiem Schoenhalsem , którego poślubiła przeszło 20 lat temu. Producent, jak wyznała 58-latka w jednym z wywiadów, znęcał się nad nią fizycznie i psychiczne.

Choć celebrytka samego małżeństwa nie wspomina zbyt dobrze, wynagradzają jej to z pewnością dwie córki, będące owocem związku z Amerykaninem: 18-letnia Koko Claire i 15-letnia Kaszmir Amber. O starszej pociesze Kasi, która 24 października osiągnie pełnoletność, zrobiło się głośno kilka dni temu, gdy to opublikowała w sieci zdjęcie w bikini. Fotografia wzbudziła sporo emocji wśród dopatrujących się podobieństwa do znanej mamy fanów aktorki.