Katarzyna Figura ZAGRA Magdę Gessler?! Już nie u Almodovara...

Magda Gessler od 2010 roku związana jest ze stacją TVN, w której to prowadzi "Kuchenne rewolucje" . Restauratorka sprawdza się także w roli jurorki "Masterchefa" i kilkukrotnie pojawiała się jako gość w innych kulinarnych programach macierzystej stacji. Magda nie ogranicza się tylko do występów w telewizji, bo celebrytka jest niezwykle aktywna na Instagramie, gdzie udało jej się zgromadzić pokaźną publikę. Jej profil śledzi ponad 1,2 miliona obserwatorów. Na fali popularności Gessler wydała również autobiografię "Magda" i zapowiedziała, że niebawem powstanie film fabularny opowiadający o jej życiu.

Magda Gessler o znajomości z Almodovarem

Poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych. On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawe. To będzie film o mnie. To nie jest nudne - przytacza jej słowa "SE".