Katarzyna Figura ze łzami w oczach opowiada o ujawnieniu przemocy w małżeństwie: "Czyniłam to w obronie ZDROWIA I ŻYCIA"

Kiedyś Wam się przyglądałam w jednym z warszawskich restauracji i pomyślałam sobie, [że] (...) można mieć dzieci, można mieć partnera i ten idealny obrazek istnieje. I potem, kiedy ten idealny obrazek nie istnieje, to pomyślałam – ile trzeba mieć odwagi, żeby zawalić taki pomnik. Zrobiłaś nieprawdopodobną rzecz w czasach, w których nie robiono - rozpoczęła temat Mołek, na co Figura zareagowała wruszeniem.

To był mój jedyny ratunek i tak też później to zostało przez sąd określone, że miałam prawo do postąpienia w taki sposób, czyli do wystąpienia publicznego, dlatego, że czyniłam to w obronie zdrowia i życia moich dzieci i moim własnym. Przepraszam, to jest strasznie mocne - przerwała ze łzami w oczach Figura.