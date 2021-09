Katarzyna Figura ROZWIODŁA SIĘ po dziesięciu latach! (ZDJĘCIA)

Wiara 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 10 Odpowiedz

Kto na to pozwala??? Jak tak można??? jakaś tam Katarzyna F. żyje sobie jak pączek w maśle a wszyscy inni zarabiają po 2500 zł miesięcznie. Powinna mieć wszystko odebrane i mieć płacone jak inni 2500-3000 złotych i koniec. My wszyscy nie mamy chociaż części tego co ona!! A kim ona jest przepraszam, No kim...? i jeszcze sobie urządza rozwody mieszkania kupuje, dzieci ustawione, żyje w luksusach i inni całe życie nic nie mają? Kto na to pozwala? że jedni całe życie w luksusie żyją a inni co krok to twarzą o beton ryją..? Wszystko ci zabrać Kaśka!!!