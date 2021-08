Katarzyna Figura znów się nie rozwiodła! "WZBURZONA opuściła salę sądową"

Polak 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Jak to się stało, że pani Katarzyna zwykle wiązała się z przemocowcami? Wyszła za Kaia tylko dla obywatelstwa amerykańskiego dzieci, i swojego, to takie nagminne u gminu, bowiem patrząc na panią Figurę widać gminne pochodzenie, żadna dama nie pozwoliłaby się dotknąć, nawet Katarzyna Dowbor w wywiadzie powiedziała "raz mnie uderzył, ale tylko raz, gdyż szybko się wyprowadziłam z domu". Jadwiga Staniszkis związała się z alkoholikiem, za którym biegała po kawierniach literackich w Warszawie a gdy zaciągnęła go do domu, to dostała od niego manto i to nie jeden raz. Jakaś obsesja na punkcie literata?