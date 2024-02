Katarzyna Glinka ZE ŁZAMI W OCZACH wspomina rozstania: "Przedłużyłam sobie cierpienie. Otarłam się o depresję"

Katarzyna Glinka wspomina walkę o siebie po rozstaniu

Mam coś takiego w sobie, że jak mam coś dostać, to muszę na to bardzo zapracować. Rzeczywiście były momenty w związku z tym - zwłaszcza rozstanie z moim byłym mężem. Dziś jak sobie o tym myślę, to popełniłam tam szereg błędów. Zamiast pozwolić sobie na to, żeby upaść i zbierać się w takim czasie, w jakim trzeba, to ja w ogóle nie potrafiłam tego zrobić. Założyłam gardę, chciałam wszystko poskładać, udawać przed światem, że już jest dobrze. Przed sobą. Dziś już wiem, że przedłużyłam sobie tylko cierpienie, bo nie przepracowałam tego przez długie lata. Zapracowałam na poważne problemy ze sobą samą. Otarłam się o depresję. Bo wiem, jak trzeba trzymać gardę, ale to, co się działo w środku, to była ruina Pompei. (...) Nie potrafiłam tego jeszcze pooddzielać. Co ja faktycznie zrobiłam, a co zrobił na przykład on - partner. Kilogramami wzięłam wszystko na siebie. (…) Dziś już wiem, że do tańca trzeba dwojga. To była energia, którą rzucałam w kosmos - mówi w rozmowie z Ohme.