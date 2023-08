Katarzyna Grochola o walce z chorobą. "Martwiłam się o nieustalony testament"

Później Grochola jeszcze kilkukrotnie publicznie opowiadała o swoim stanie. Na początku stycznia opublikowała w sieci nagranie ze szpitala, na którym towarzyszący jej lekarz poinformował, iż wyniki badań są dobre. Niedługo później pisarka udzieliła szczerego wywiadu Dorocie Wellman, który wyemitowano w jednym z wydań "Dzień Dobry TVN", i w rozmowie otworzyła się m.in. na temat swojego samopoczucia. Otwarcie przyznała wówczas, ż e "jest potwornie słaba" i wciąż dochodzi do siebie po operacjach. Opisując walkę z chorobą, Grochola zaznaczyła, że ważne jest, by się "nie przestraszyć i skonfrontować z rzeczywistością". Zaznaczyła również, że obecnie metody leczenia są znacznie lepsze niż 30 lat temu - kiedy to po raz pierwszy walczyła z rakiem.

Katarzyna Grochola opowiada o walce z chorobą

Ostatnio Katarzyna Grochola wystąpiła w podcaście Małgorzaty Ohme "Lajf Noł Makeup". W rozmowie, która we wtorek zadebiutowała na kanale psycholożki, poruszono również temat walki z rakiem. W pewnym momencie Ohme zapytała Grocholę, jak ta czuje się w obliczu "kolejnego spotkania z chorobą". W odpowiedzi pisarka otwarcie przyznała, że właściwie nie miała czasu, by w pełni przyswoić informację o swoim stanie. Jak zdradziła, gdy dowiedziała się o nawrocie, skupiła się bowiem na pracy nad nową książką - którą, jak się okazuje "przewróciła na lewą stronę".

Jakoś nie miałam możliwości, żeby przyjąć to wszystko. Ponieważ, jak się dowiedziałam, że mam tego raka płuc, to po pierwsze bardzo chciałam oddać książkę wydawnictwu. (...) Jakoś tak mi się wydawało, że jeśli to ma być moja ostatnia książka, no to już, bo mogę nie wrócić, może się coś stać - wspominała w rozmowie z Ohme.