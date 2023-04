Katarzyna Grochola pozuje z Dorotą Szelągowską i wnukiem. Fani są zgodni: "TRZY KLONY" (FOTO)

Katarzyna Grochola walczy z uzależnieniem po operacji płuca

Katarzyna Grochola chwali się zdjęciem z córką i wnukiem

Mimo to zdaje się, że zdołała już dojść do siebie i aktualnie miewa się doskonale. Wskazują na to, chociażby publikowane przez nią na Instagramie treści. W Niedzielę Wielkanocną 65-latka wrzuciła np. rodzinne selfie z Dorotą Szelągowską i jej synem Antonim. Na obrazku cała trójka prezentuje szerokie uśmiechy od ucha do ucha.