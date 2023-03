Katarzyna Grochola walczy z nałogiem. Prosi o pomoc: "Radziłam sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale z tą jedną NIE MOGĘ"

Katarzyna Grochola walczy z nałogiem i prosi o pomoc

Internauci wspierają Katarzynę Grocholę

Żadne zastępstwa nie pomogą. To trzeba wykasować z głowy. Wiem, co mówię, próbowałem wiele razy, ale finalnie mi się udało. Nie palę 18 lat. Bez wspomagaczy. Trzeba chcieć, jedyne rozwiązanie. Jak siedzi w głowie choćby maleńka szansa na palenie, to się nie da. Ale pocieszające jest to, że po jakimś czasie, rok, może dłużej, to autentycznie przestaje smakować, a dym zaczyna przeszkadzać. I to pomaga!; Rzuciłam palenie 35 lat temu, paląc 40 sztuk dziennie. Poradzono mi hipnozę, byłam na 1 sesji, myślałam, że to ściema... ale od tej hipnozy nie miałam papierosa w ustach, wstąpiła we mnie motywacja i siła. W pracy starszy kolega codzienne pytał, czy nadal nie palę, meldowałam, że nie, to też motywowało. Pani Kasiu trzymam kciuki! Dasz radę, nie popalaj, proszę; Silna wola i przeświadczenie, że palenie papierosów to zbrodnia na samym sobie, a przecież JA jestem dla siebie najważniejszy/najważniejsza. Trzymam za Panią kciuki, bo Pani jest kochana, ja Pani nie pozwalam, nie wolno - radzili zmartwieni fani.