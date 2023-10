Katarzyna Grochola publikuje nagranie i mówi o problemach ze zdrowiem: "Jestem pod wpływem środków przeciwbólowych"

Mami 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Jak ona ludziom to ludzie jej ,o co chodzi ?Elita ! Im wolno pluć na każdego nie mijając prezydenta ,papieża ,żołnierza,policjanta czy profesora.Natomiast żeby coś o nich jacy są to lament ,że nienawiść i hejt oni doświadczają ,że to przestępstwo, brak miłości do nich. Kiedy to się skończy ?