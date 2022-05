Katarzyna Kępka chwali się NOWYM domem na Sri Lance: "Udało nam się wynająć tu dom z widokiem na OCEAN" (ZDJĘCIA)

Niedługo od przeprowadzki minie pół roku. W tym czasie familia tułała się po Sri Lance, desperacko rozglądając się za domem, w którym mogliby zaczepić się na dłużej. Jak się okazało "w praniu", wyzwanie to okazało się znacznie trudniejsze, niż to sobie wyobrażała . Swoje perypetie 39-latka z zaangażowaniem relacjonowała na Instagramie.

Wygląda jednak na to, że żmudne poszukiwania swojego "kąta" finalnie zakończyły się sukcesem. We wtorek znana podróżniczka pochwaliła się na profilu, że wreszcie wypatrzyła z rodziną idealne gniazdko. Postowi towarzyszyła kompilacja zdjęć i nagrań, na których podziwiać można elegancką willę z zapierającym dech w piersiach widokiem na Ocean Indyjski. Sypialnia, salon i kuchnia utrzymane są w jasnej kolorystyce, z drewnianymi elementami. W ogródku zaś znajduje się basen, gdzie familia będzie mogła zaznać ochłody w upalne dni.

Magiczna przeprowadzka - napisała celebrytka. Czujemy się jak po powrocie z działki do domu. Nadal nie możemy uwierzyć, że udało nam się wynająć tu dom z widokiem na ocean, w którym absolutnie niczego nie chcielibyśmy zmienić. Dom ten sam do nas przyszedł i co najważniejsze, wynajem był dla nas realny budżetowo. Domy, które widzieliśmy wcześniej, nie były nawet w 15 proc. tak piękne i funkcjonalne, a każdy miał cenę o wiele wyższą (nawet dwukrotnie) - dodała.