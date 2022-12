Katarzyna Kępka spędza święta na Sri Lance. Pokazała NIETYPOWĄ CHOINKĘ (FOTO)

buddyjskilama 52 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Jak co roku mam ubaw. Gdy ludzie wrogo nastawieni do Kościoła Katolickiego biegają po sklepach za prezentami, gotują 12 potraw i stroją choinkę... O ile ludzi udających katolików jeszcze mogę zrozumieć gdy się tak zachowują to tamtych już nie....