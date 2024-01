Katarzyna Kowalska i Kostek Yoriadis tworzyli burzliwy związek: "Byłam w ciąży, to nie było akceptowane przez mojego chłopaka"

Znam to 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

z autopsji. Odkąd zaszłam w ciążę mój mąż odsunął się ode mnie. Nie chcial mieć nic wspólnego ze mną i z dzieckiem . Sama chowam je od samego początku. On nie ma w tym swojego wkładu. Dziś dziecko ma kilka lat a on dalej zachowuje się jak kawaler. Prowadzi osobne życie . Jest on a potem nic a dopiero potem ja i dziecko . Najlepsze że teraz ma do mnie pretensje o to że w tymże dziecku nie wyrobił sobie autorytetu ,że w czymkolwiek ja ma ostatnie słowo a nie on,że to mnie się słucha a nie jego. Boże do jakiego stopnia można być tępym by nie rozumieć że dziecko ma też swój rozum i doskonale potrafi rozpoznać kto za nie jest odpowiedzialny. On by chciał zachować swoje przywileje jednocześnie unikając odpowiedzialności i pracy 🤣😓🙈 Tak to przecież nie funkcjonuje