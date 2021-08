Kasia Kowalska zachęca do szczepień: "Jeśli to daje jakikolwiek procent bezpieczeństwa, to WARTO TO ZROBIĆ!"

wwo 27 min. temu zgłoś do moderacji 24 9 Odpowiedz

Nikogo nie obchodzi opinia tej kobiety ani tego jej pasożyta. "Jeśli to daje jakikolwiek procent bezpieczeństwa to warto"? a jeśli daje jakikolwiek procent ryzyka to też warto? Własnie sobie choruję czwarty dzień, najprawdopodobnie na covid bo objawy typowe: osłabienie, brak węchu, smaku, ból głowy i gardła... i tyle. Biorę paracetamol :) Mam to trzeci raz w ciągu roku. Nic mi własciwie nie jest, nie zamierzam się testować, nie zamierzam się szczepić ani dać zamykać w domu, robię co chcę i mam do tego prawo. Ludzi porównujacych covid do ospy czy dżumy wyśmiewam bo śmiertelność na to jest mikroskopijna i dotyczy w ogromnej przewadze ludzi, którzy LATAMI o siebie nie dbali, są otyli, mają cukrzyce i nadciśnienia spowodowane fatalnym stylem zycia, brakiem ruchu, śmieciowym odżywianiem, nadużywaniem leków i alkoholu. I niech padają, jak lekarze im mówili by schudnąć to powodu nie widzieli bo śmierć na zawał czy udar nie jest widocznie wystarczająco "straszna" w porównaniu z covid. banda hipokrytów nagle "przejęta" swoim "bezpieczeństwem". Nie zamierzam brać udziału w tym cyrku, nie obchodzą mnie szczepionki, maseczki, paszporty, nie pójdę nigdy na żaden test, nie dołożę ani złotówki ani swojego peselu do jakichkolwiek statystyk w tym przekręcie. MOJE CIAŁO - MÓJ WYBÓR czy to nie tak leciało? Jesli nie mogę wyjechać za granicę, trudno, przeczekam az będę mogła, nikt mnie szantażował nie będzie. Pieniądze wydam w kraju. Liczę się z tym, że moge umrzeć i nie boję się tego wcale. A ludziom pieprzącym o "odpowiedzialnosci" odpowiadam, że ja wcale nie mam obowiązku być odpowiedzialna za NIKOGO poza sobą i swoją własną rodziną. Nie muszę, po prostu.