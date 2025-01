Katarzyna Niezgoda stroi miny podczas wyprawy do knajpy z "fancy" warzywniakiem i pakuje się do auta za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Ostatnio paparazzi wyjątkowo "przyłapali" Katarzynę samą. 56-latkę sfotografowano podczas solo wypadu do knajpy połączonej z ekskluzywnym warzywniakiem. Eks Kammela spędziła ponoć w lokalu około dwóch godzin. Gdy wychodziła, fotoreporterzy zrobili jej kilka zdjęć. Bizneswoman najwyraźniej nie miała najlepszego humoru. Na jej twarzy na próżno było bowiem szukać uśmiechu. Zaprezentowała za to cały wachlarz naburmuszonych min. Następnie wsiadła do swojego audi Q8 za ponad 500 tysięcy złotych i odjechała w bliżej nieokreślonym kierunku. Tego dnia Niezgoda miała na sobie elegancki biało-czarny komplet, czarne rajstopy, futro i dopasowane do całości buty.