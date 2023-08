Katarzyna Nosowska przeszła METAMORFOZĘ. Artystka zrzuciła 10 kilogramów. Fani komplementują: "Wyglądasz świetnie" (FOTO)

Katarzyna Nosowska od lat obecna jest na polskiej scenie muzycznej i w show biznesie. Mimo że gwiazda raczej stroni od celebryckiego światka, to ostatnio stała się bohaterką wielkiej afery, która to rozgorzała wokół jej nazwiska i Caroline Derpienski. Piosenkarka w ironiczny sposób zareklamowała bowiem produkt firmy z napojami roślinnymi, co wyraźnie nie spodobało się aspirującej celebrytce. Nosowska w długich blond włosach i z charakterystycznym amerykańskim akcentem rozwścieczyła milionerkę, która to zapowiedziała, że pozwie firmę, która zgodziła się na reklamę przygotowaną przez Katarzynę.