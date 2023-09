Katarzyna Pakosińska razem z mężem, który jest GRUZIŃSKIM KSIĘCIEM, wystąpiła w programie! Nie obyło się bez nerwów

Katarzyna Pakosińska wyszła za gruzińskiego księcia. Historia ich miłości zaskakuje

Zamiłowanie Katarzyny do gruzińskiej kultury już od dawna nie było tajemnicą. Kiedy kilka lat temu artystka kabaretowa zwiedzała ukochany kraj źle się poczuła i musiała skorzystać z pomocy lekarza. Specjalistka omyłkowo podała satyryczce niewłaściwe leki, które podczas pobytu w hotelu wywołały u niej zapaść. To właśnie wtedy jeden z gości usłyszał niepokojące odgłosy. Irakli Basilaszwili wyważył drzwi do pokoju Pakosińskiej i przystąpił do reanimacji.