Katarzyna Pakosińska zabrała 18-letnią córkę do "Dzień Dobry TVN". Maja chce iść w ślady znanej mamy (ZDJĘCIA)

Katarzyna Pakosińska kojarzy się opinii publicznej z wyjątkowym poczuciem humoru i zaraźliwym, donośnym śmiechem. 50-latka dała się poznać szerszej publice pod koniec lat 90., gdy wraz z kolegami ze studiów założyła "Kabaret Moralnego Niepokoju" . Zgrana formacja przez lata bawiła Polaków do łez, a gdy w 2011 roku Katarzyna pożegnała się z grupą, wiele osób nie kryło zaskoczenia. Pakosińska odnalazła się wtedy jako dziennikarka i artystka kabaretowa w mediach publicznych, lecz po jakimś czasie TVP i Polskie Radio podziękowały jej za współpracę.

Obecnie Katarzyna trudni się przede wszystkim grą w teatrze, co kilka lat wydaje też własne książki. Sporo poświęca w nich swojej największej pasji, czyli zamiłowaniu do Gruzji. Fascynacja krajem i jego kulturą ma również swoje odniesienie w jej życiu prywatnym - Katarzyna kilka lat temu poślubiła Gruzina, Iraklima Basilashvilim . Wcześniej była żoną niejakiego Tomasza, a owocem ich związku jest 18-letnia dziś Maja Antonina .

Katarzyna Pakosińska i jej 18-letnia córka pojawiły się w studiu "Dzień Dobry TVN"

W sobotę Katarzyna Pakosińska zjawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała nieco na temat zobowiązań zawodowych i rodzinnych perypetii. W rozmowie towarzyszyła jej córka Maja Antonia, która zdradziła, że chce iść w ślady znanej mamy i występować w blasku reflektorów. 18-latka twierdzi, że jest przygotowana do pracy w mediach, gdyż od dziecka towarzyszyła Katarzynie podczas zawodowych zmagań. Swoim nastawieniem zaskoczyła samą Pakosińską, która wielokrotnie mówiła jej o ciemnych stronach zawodu.

Jest to dosyć spore zaskoczenie, ponieważ przez całe nasze bycie razem tworzyłam taką historię, że to nie jest łatwy zawód i Maja wiedziała, że jednak bycie na scenie wiąże się nie tylko z wytuszowaną rzęsą, piękną suknią i światłami rampy. Tylko widziała, że matka jest niedospana, że jest niedojedzona, że jest zaganiana, że nie ma wolnego wtedy, kiedy powinno być to wolne - zaznaczyła Pakosińska.