Tak wygląda córka Katarzyny Pakosińskiej. 18-latka podbija Tik Toka (ZDJĘCIA)

Katarzyna znana jest również ze swojej wielkiej miłości do Gruzji. Zafascynowanie tym krajem pomogło jej także odnaleźć miłość. Po serii nieudanych związków i zawodów miłosnych Pakosińska w 2017 roku stanęła na ślubnym kobiercu, a jej wybrankiem został Iraklim Basilashvilim. Kasia jest aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 90 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam dzieli się swoją codziennością u boku męża.

Na jednym z nagrań na profilu Mai wystąpiła nawet gościnnie Katarzyna Pakosińska. Artystka najpierw pojawiła się w obiektywie w beżowym outficie, by po chwili powrócić przed kamerę w kolorowych szarawarach i chustce na głowie.

Zamieniam mamę we mnie - pisała Maja.

W komentarzach obserwatorzy 18-latki nie kryli zdziwienia, że to właśnie Katarzyna Pakosińska jest jej mamą. Nie zabrakło również głosów, że wyglądają jak siostry i są do siebie bardzo podobne.

Teraz dopiero ogarnęłam, jaka jesteś podobna do mamy; Wyglądacie jak siostry; Totalnie kocham twoją mamę; Nie spodziewałam się, że to twoja mama; Chciałam powiedzieć, że wygląda jak Pakosińska, ale chyba już nie muszę; Żartujesz chyba, że to twoja mama - pisali w komentarzach.