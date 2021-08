Katarzyna Skowrońska ROZWIODŁA SIĘ po 14 latach małżeństwa! "Jestem ZIRYTOWANA I ZNUDZONA..."

Asa 19 min. temu zgłoś do moderacji 43 5 Odpowiedz

A ja jestem w jej wieku i nawet jeszcze ślubu nie miałam i pewnie mieć nie będę. A i tak jestem w związku od 13 lat i wzasadzie to chciałabym go zakończyć, ale nie mam na to odwagi. Ślub nic nie zmienia, a na rozstanie trzeba mieć duzo siły.