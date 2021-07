Katarzyna Skowrońska-Dolata OSTRO o karze nałożonej na Norweżki, które wystąpiły w spodenkach zamiast MAJTEK: "ZWYKŁY SEKSIZM"

Od kilku dni w mediach głośno jest o sprzeciwie, jaki wyraziły norweskie sportsmenki biorące udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Plażowej w Warnie. Drużyna piłkarek ręcznych zdecydowała, że zamiast odkrywających pośladki majtek bikini przewidzianych w regulaminie, założy wygodniejsze i bardziej komfortowe szorty.

Po meczu Norweżki zostały ukarane za zmianę stroju. Europejska Federacja Piłki Ręcznej nałożyła na każdą z nich karę finansową w wysokości 150 euro (ok. 690 złotych). Norweska Federacja Piłki Ręcznej zapowiedziała, że ​​zapłaci za swoje reprezentantki.

Całą sytuację skomentowała znana polska siatkarka, Katarzyna Skowrońska-Dolata. W rozmowie ze Sportowymi Faktami WP siatkarka zachowanie Federacji uznała za przejaw seksizmu. Dodała, że w karierze często spotykała się z podobnymi zachowaniami wobec kobiet.

Kiedyś w siatkówce halowej też grało się w typowych "majtkach". Gdy zawodniczki podnosiły ten temat, mówiąc, że jest nam po prostu niewygodnie w nich grać, nie było to mile odbierane. Podczas meczu jest wiele akcji w obronie, taki strój nam po prostu przeszkadzał. Nie wspominając już, że w niektórych momentach odsłaniał zbyt dużo. No, ale majtki to była taka tradycja - mówi siatkarka.

Sponsorzy i kibice byli przyzwyczajeni, że na siatkówkę żeńską przychodzi się nie tylko obejrzeć mecz, ale również popatrzeć na panie. Rozumiem Norweżki, jeżeli było im niewygodnie w poprzednim stroju. Jeżeli chodzi o sporty na plaży, to taki regulamin podchodzi pod zwykły seksizm. Choć w plażówce jesteśmy przyzwyczajeni do skąpego ubioru ze względu na aurę: plażę, piasek, słońce. Z drugiej strony my na hali słońca nie miałyśmy - podkreśla Skowrońska-Dolata.

Była zawodniczka polskiej reprezentacji dodaje, że w sporcie jest mnóstwo przykładów podwójnych standardów - inaczej traktuje się mężczyzn, a inaczej kobiety.

Przypuszczam, że jeżeli sytuacja dotyczyłaby panów, to nie byłoby problemu, gdyby spodenki miały być dłuższe. To niestety seksizm. Ja podczas kariery niejednokrotnie spotykałam się z seksizmem i spotykam się z nim na co dzień. To nie są łatwe tematy - podsumowuje była siatkarka.