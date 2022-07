Katarzyna Skrzynecka broni córki pozującej z rozgwiazdą: "My nie korzystamy z tak IDIOTYCZNYCH "ATRAKCJI" jak odławianie żyjących stworzeń DLA FUNU"

"Jeśli spełniamy marzenie o długo planowanej podróży, to po to, by cieszyć się każdą minutą jej trwania... By wędrować, podziwiać, doceniać, smakować, słuchać, poznawać, zwiedzać, zachwycać się tym, co dla nas dalekie, niezwykłe i nieznane. Nie robię zdjęć z cyklu "ja i mój basen", bo nie o takie NIEZAPOMNIANE wspomnienia nam chodzi... Biega... Pływa... Fruwa. Piękno przyrody jest po to, by je podziwiać, docenić, uszanować, zachwycić duszę, oczy i pamięć... po czym ZWRÓCIĆ SZCZĘŚLIWIE NATURZE".