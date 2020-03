Katarzyna Skrzynecka chwali się zdjęciem z premiery teatralnej. Fanka: "Mąż się pięknie ubrał, a nie w DRES"

Yhy 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czyli Łopucki ma jednak garnitur w domu! Pogrzeb dla niego nie jest ważny, za to do teatru już wie jak ma się ubrać....Żenujące jest przychodzenie na czyjś pogrzeb w dresie to brak szacunku do zmarłego i jego rodziny. Ubiór jest istotny do danej okoliczności. Jakby było lato to pewnie by przyszedł w krótkich spodenkach i tshircie na pogrzeb