Katarzyna Skrzynecka czule żegna Emiliana Kamińskiego i wspomina: "Zasuwaliśmy boso na czworaka ze szmatami i wiadrami..."

Pani Kasia to Wielka osoba, cenię ją bardzo, jest zawsze pogodna, uśmiechnięta. Nie dziwię się, że przyjaźniła się z tak dobrą i wspaniałą osobą jaką był Pan Kamiński. Zastanawiam się tylko, jak można było odsunąć kogoś takiego jak Pani Kasia od , do tej pory fajnego programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Ktoś kto to zrobił, będzie potępiony. Tak w życiu jest. Nie można swoich prywatnych sprzeczek mieszać w życie zawodowe. Po co Pan Miszczak był potrzebny w Polsacie, osoby w tym wieku nie mają pojęcia, co obecnie podoba się ludziom. Po jego odejściu TVN odżył, nie jest to tylko moje zdanie. Wypalenie zawodowe, to normalka, tylko kto jest odpowiedzialny, za złożenie mu takiej propozycji?