Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Katarzyna Skrzynecka żegna aktora (ZDJĘCIA)

Malena 6 min. temu

Wiecie na co jest chory dzisiejszy świat? Na brak życzliwości! Poziom jadu w komentarzach poraża Każdy człowiek jest wartościowy i każdy jest piękny , co kogo obchodzi to jak się ubiera, jak wyglada ! I tak ostatecznie wszyscy umrą…. A można wyrazić swoją opinię, ale zróbmy to w kulturalny sposób… Ludzie więcej życzliwości Bycie życzliwym działa cuda, zmienia świat i zmienia nas. I kompletnie nic nie kosztuje.