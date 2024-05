Katarzyna Skrzynecka eksploruje Rzym w mocnym makijażu i narzeka na pogodę: "Tonący w strugach deszczu" (ZDJĘCIA)

Majówka to idealny czas, aby zapomnieć o codziennych troskach i spędzić kilka dni na świeżym powietrzu. W tym roku pogoda w Polsce dopisała i wiele osób wybrało się na działkę lub na krótki wypad nad jezioro, morze czy w góry. Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki postanowili nieco "zaszaleć" i zdecydowali się na wyjazd za granicę.

Na cel podróży wybrali Włochy, a konkretnie Rzym , w którym już bywali i mają do niego sentyment. Chcieli też pokazać to wyjątkowe miejsce swojej córce, Alikii Ilii. Niestety, pogoda okazała się kapryśna i zaskoczyła rodzinę Skrzyneckiej ulewą. Kasia nie zamierzała jednak rezygnować z planów i pomimo deszczu poszła z bliskimi zwiedzać miasto.

Zobacz także: Skrzynecka o powrocie do Polsatu i rozmowie z Miszczakiem!

Katarzyna Skrzynecka zwiedza Rzym z mężem i córką

Skrzynecka zapozowała z córką na słynnych schodach prowadzących do XVI-wiecznego kościoła Trinità dei Monti. Miejsce to jest oblegane przez turystów do tego stopnia, że lokalne władze wprowadziły kilka lat temu... zakaz siadania i jedzenia, ale na szczęście wciąż można robić tam zdjęcia.