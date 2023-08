WYMOWNY komentarz Martyny Wojciechowskiej o Katarzynie Skrzyneckiej: "Świat bez filtra jest dużo piękniejszy..."

enta 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ciężko byłoby wytrzymać z taka osoba ja Wojciechowska, zapatrzona w siebie z gotowymi instrukcjami dla każdego zasadzie gdyby nie zaszła w ciąże to miałaby tylko prace, te jej podróże to trochę chyba dla własnego ego i kasy, po co nam info o kobietach żyjących gdzieś w buszu, których nigdy nie zrozumiemy, to Martyna się bawi nie my i zarabia