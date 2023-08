Katarzyna Skrzynecka pozuje w bikini i apeluje do fanek: "Grubsza wcale nie musi oznaczać NIEAPETYCZNA" (FOTO)

Lokta 40 min. temu zgłoś do moderacji 133 0 Odpowiedz

Też tak uważam jak ona, ważne,żeby to było w granicach zdrowia. No i w takim razie, po co zakłamywać rzeczywistość filtrami i retuszem? Ona jest naprawdę ładna, sympatyczna, tylko trochę za dużo ciągle o wyglądzie, przez co mam wrażenie, że cały czas o tym myśli i wcale nie czuje się w swoim ciele dobrze