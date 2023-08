Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski WRÓCĄ do Polsatu? Zaskakujące słowa Edwarda Miszczaka

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski wrócą do Polsatu?

To, że Kasia odeszła od nas, to, że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem - zdradził Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".