Choreograf z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" też został ZWOLNIONY. Teraz ujawnia, co dostał za 9 lat pracy...

Wool 3 min. temu

Myślę, że to ostatni sezon TTBZ z dobrą oglądalnością. Miszczuk zabija w nim wszystko co wyraziste, zamieniając to w mdła papkę. Ja jeszcze oglądam, ale czuję że na tym poprzestanę. Do p. Krisa - fragmenty z Pana udziałem i p. Agnieszki (ktorych jest teraz coraz mniej) byly moimi ulubionymi. Widać, że Miszczak kompletnie nie rozumie charakteru tego programu, za co kochają go fani.