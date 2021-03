Katarzyna Skrzynecka odpowiada Bartkowi Kasprzykowskiemu: "Jaka doza ZAWODOWYCH ZAWIŚCI, takie komentarze"

Justincase 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

"Ociekające jadem komentarze" XDDD. Wyraził swoje zdanie, no jak mógł! Tylko słodzić, pamiętajcie, tylko słodzić i NICZEGO pod żadnym pozorem nie krytykować, bo nie! Kobieto, siedzisz w jury, oglądają to miliony ludzi, dostajesz za to kasę (pewnie niemałą) - występujesz publicznie to licz się z krytyką, każdy ma prawo do własnego zdania. Wiem, dziś to nie jest modne i wolność słowa to już w zasadzie fikcja (jeśli ktoś nie jest postępowy to zaraz ostracyzm, ataki, itd.), ale to już zmierza do takich absurdów, że głowa mała.