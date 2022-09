Katarzyna Skrzynecka pluska się w Morzu Śródziemnym i ogłasza: "Do Afrodyty brakuje mi już tylko AFRO" (ZDJĘCIA)

Katarzyna Skrzynecka, podobnie jak wielu celebrytów, w ostatnich miesiącach nie stroniła od podróży. W lipcu celebrytka wraz z rodziną wypoczywała na słonecznym Zanzibarze, ochoczo dokumentując urlop na Instagramie. Pod koniec sierpnia jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" postanowiła zaś "pożegnać lato" wyjazdem do ukochanej Grecji. Kilka dni temu Skrzynecka zmuszona była przerwać greckie wakacje i w związku z zawodowymi obowiązkami na jeden dzień wróciła do Polski. Celebrytka do ojczyzny wyprawiła się tanimi liniami lotniczymi, a wyczerpującej podróży nie zapomniała zrelacjonować w sieci.