Katarzyna Skrzynecka pozdrawia hejterów z Mielna: "Tym, co tak durnie piszą, rzeknę: ODPIE*DOLCIE SIĘ"

Katarzyna Skrzynecka już od miesięcy toczy z internautami spór o to, czy przerabia udostępniane przez siebie zdjęcia w programach graficznych. Choć aktorka zarzeka się, że nie stosuje filtrów ani intensywnej obróbki, to podobne oskarżenia pojawiają się praktycznie co kilka tygodni. Skrzynecka nie ukrywa, że ma tego powoli dosyć.

Katarzyna Skrzynecka zapewnia, że nie retuszuje zdjęć

Dzień dobry, wczoraj wspólnie z mężem przesłaliśmy państwu zdjęcie i pozdrowienia wakacyjne z naszego ulubionego miejsca w Mielnie . Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym miłym i normalnym spośród państwa, którzy przesłali nam również pozdrowienia i serdeczne, fajne komentarze. Doskonale wiecie, że to do was i serdecznie wam dziękuję - zaczęła.

Katarzyna Skrzynecka broni się: "Nie umiem obsługiwać Photoshopa"

Albo napisane, że przerobione Photoshopem, albo, że przerobione filtrem graficznym... Nie używam Photoshopa, nie umiem go obsługiwać, nawet go nie mam w telefonie, ale już mi się nudzi państwu odpisywać, że tak właśnie jest. Albo, że botoks, że obstrzyknięta botoksem, ma botoks wszędzie i po prostu we wszystkim. No ni mom, niestety. To jest moja 51-letnia twarz, tak wygląda, tak się do was uśmiecha - mówiła.