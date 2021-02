Katarzyna Skrzynecka przechodzi na dietę? "ŚNIADAŁKO"

Choć trudno w to uwierzyć, Katarzyna Skrzynecka w grudniu skończyła 50 lat. Kariera aktorki rozpoczęła się od głównej roli w musicalu Metro, który niedawno obchodził swoje 30-lecie. Wśród gości, którzy wzięli udział w koncercie jubileuszowym, nie mogła zabraknąć Skrzyneckiej.

Od momentu debiutu Skrzynecka świetnie radzi sobie w polskim show biznesie, nie raz udowadniając, że jest artystką wszechstronną. Mimo trudnej sytuacji w branży, związanej z koronawirusem, aktorka może liczyć na ciepłą posadę jurorki programu Twoja twarz brzmi znajomo. Kilka miesięcy temu dołączyła także do ekipy serialu Na dobre i na złe.

Skrzynecka przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że lubi eksperymentować z wizerunkiem. Na szczęście zawsze może liczyć na akceptację męża, Marcina Łopuckiego. Choć ukochany aktorki zapewnia, że "kobieta nie tyje, tylko zwiększa powierzchnię erotyczną" , dwa lata temu Skrzyneckiej udało się zrzucić aż 16 kilogramów.

Przez ostatnie sześć lat "niepostrzeżenie" wpadał jakiś nadprogramowy kilogram, to tu, to tam - tłumaczyła wtedy. Aż zsumowało się kilkanaście. Nie spędzała mi snu z powiek świadomość, że noszę ubrania o dwa rozmiary większe, ale w końcu uznałam, że pora wziąć się za siebie i spróbować wrócić do rozmiaru 38 i sylwetki, którą miałam przez większość życia. Plotkarskie media wypisują różne bajeczki, jakobym popadała w depresję, bo nie mogłam schudnąć i przez całe wakacje katowałam się treningami. Totalna bzdura!