Katarzyna Skrzynecka się nie POPISAŁA. Po odcinku posypały się gromy: "Jest najsłabszym ogniwem na tle pozostałych"

Po niemal roku przerwy uwielbiany przez widzów program " Twoja Twarz Brzmi Znajomo " powrócił do Polsatu. Tym razem władze stacji postanowiły uczcić jubileusz formatu i zaprosiły do zabawy najlepszych uczestników z poprzednich edycji . Jedną z takich osób jest Katarzyna Skrzynecka , która 10 lat temu zwyciężyła w pierwszej edycji show, a w kolejnych latach zasiadała za jurorskim stołem.

Katarzyna Skrzynecka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W czwartym odcinku jubileuszowej edycji "TTBZ" na 53-letnią aktorkę czekało nie lada wyzwanie, albowiem Kasia Skrzynecka przemieniła się w Łukasza Golca z zespołu Golec uOrkiestra. W trakcie występu uczestniczka programu mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie w postaci Pawła Golca , który towarzyszył jej na scenie podczas wykonywania kultowego utworu "Pędzą konie". Choć nie da się ukryć, że występ Kasi nie należał do najlepszych, to jury nie szczędziło jej komplementów. O kilka ciepłych słów pokusiła się m.in. Małgorzata Walewska.

To jest niebywałe, jakim ty jesteś wspaniałym muzykiem i nawet jeśli coś ci się wykrzaczy, to wiesz, jak to naprawić, żeby to nie zostawiło poczucia, że cokolwiek się nie udało. Tak że jesteś super profesjonalna. Barwowo to trochę odbiegało, ale to dlatego, że tak zasuwałaś, żeby nadążyć z tekstem – skomentowała śpiewaczka operowa.