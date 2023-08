Katarzyna Skrzynecka sprzecza się z "fanką", która obwieściła jej "ARTYSTYCZNY UPADEK". Cięta riposta aktorki (FOTO)

Iza 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Z niej to taka prawdziwa Marlenka. Przeciez i w tych teatrach obsadzana jest po warunkach, to same lekkie komedyjki sa. Tez potrzebne i tez wazne dla widzow, ale ja jej z powaznej, chocby jednej, sztuki, czy filmu nie pamietam. To tak jakby grala caly czas jedna role. A ponizanie kogos za blad ortograficzny jest zwyczajnie nie na miejscu. Bo ubodlo? Bo pytanie bylo w punkt?