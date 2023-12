Katarzyna Skrzynecka wraca do "Twoja twarz brzmi znajomo". NIE BĘDZIE jednak jurorką w show

cccc 17 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Kasia w latach 90-tych była bardzo elegancką, zmysłową kobietą z klasą. Ciekawe, czy zmieniła swój styl, żeby wizualnie pasować do męża- kulturysty ? Niektóre kobiety tak mają, że wyglądem, wiekiem , zainteresowaniami dostosowują się do męża. Jak mąż jest starszy, to żona wygląda starzej, poważniej, a jak jest młodszy, to kobieta też stara się wyglądać młodziej