TYLKO NA PUDELKU: Piotr Gąsowski WRACA do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Pracownik Polsatu ujawnia: "Dla wszystkich jest to zaskoczenie"

Piotr Gąsowski wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

W mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że Piotr Gąsowski wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazuje się, że lubiany prezenter ponownie zagości w show.

Pudelkowi udało się uzyskać komentarz osoby związanej z produkcją, która powiedziała nieco więcej na temat powrotu Gąsowskiego do programu. Ponoć nawet dla osób pracujących przy muzycznym formacie było to zaskoczenie.

Powrót "Gąsa" dla wszystkich jest wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza, że przecież on nie ukrywał rozgoryczenia wcześniejszą decyzją szefostw a - zdradza w rozmowie z Pudelkiem pracownik Polsatu.

Jak udało nam się dowiedzieć, sam Edward Miszczak chciał powrotu Piotra do show. Nie wiadomo jednak do końca, jaką rolę w muzycznym show będzie pełnił Gąsowski.

Na korytarzach na Ostrobramskiej mówi się, że to sam Edward Miszczak uznał jednak, że jubileuszowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie byłaby kompletna bez charyzmatycznego aktora. Zwłaszcza, że dyrektor wie, że podjęte przez niego decyzje personalne, delikatnie mówiąc, nie wywołały zachwytu u widzów. I chociaż nadal za nimi stoi i nie żałuje swoich wyborów , to chce pokazać publiczności, że widzi i słucha jej opinii - dodaje nasz informator.

W jakiej roli Piotr Gąsowski powróci do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Pracownik Polsatu przekazał nam, że na razie jeszcze nie wiadomo w jakiej roli zobaczymy Gąsowskiego - czy będzie on jurorem, czy prowadzącym.

Nie wiadomo jeszcze, w jakiej roli Gąsowski wróci do programu. Na pewno nie będzie uczestnikiem, bo tym razem w "Twarzy" zobaczymy popisy osób, której już wzięły udział w programie. Póki co wiadomo tylko tyle, że jego rola ma być "ważna i istotna". Sam "Gąs" jest zachwycony powrotem i liczy, że to nie będzie jednorazowa przygoda - słyszymy.