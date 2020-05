Katarzyna Skrzynecka wyznaje, że jej wujek zmarł na koronawirusa. "Do ewidencji został wpisany jako ozdrowiały"

Gaja 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

A co powiecie na to! 1000 dodatkowych badań przesiewowych dla górników, kolejnego dnia 2500, a w niedzielę pobrano 5000 próbek- tak mówią w mediach. Tymczasem w danych z województwa liczba testow zwiększyła się o około 200. Czyli robią testy dodatkowe, ale nie wliczaja ich do puli wykonanej w województwie? A chorych już wliczaja? Czy jednak kłamią i to nie jest 1000 dodatkowych tylko 200?