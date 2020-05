Nie żyje raper Ty. Brytyjski muzyk był zakażony koronawirusem

Gcmd 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Kto jeszcze wierzy w te bzdury o tym wirusie. Najwieksze klamstwo w historii ludzkosci, drugie po religii, wykorzystane jak widac w tym samym celu. Pelna kontrola. Test ale czego, i po co to komu? Pelna izolacja czesciowa czemu ma sluzyc? Napewno nie zdrowiu, 90%sie nie zaraża, 90%z tych pozostalych przechodzi bezobjawowo, reszta choruje, wiekszosc zdrowieje, odsetek procentu umiera,... Rzeczywiscie pandemia. Statystycznie to ściema, gdzie ciała? Gdzie te masowe groby nawet? 21 wiek, miliardy ludzi na świecie, i te miliardy sie zastanawiaja jak to jest ze gatstka osob nami rządzi, co wolno a co nie... A wlasnie dlatego, ze wiekszosc ludzi to ciemnota, i chca byc niewolnikami, pomiatani, cala korona sytuacja jest tu najlepszym przykladem.