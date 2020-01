Katarzyna Skrzynecka z nadzieją czeka na powrót Pawła Królikowskiego do "TTBZ": "Jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił"

Wkrótce ruszą nagrania do kolejnej edycji muzycznego show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Na tę chwilę nie ma jeszcze oficjalnej informacji, czy w składzie jurorów pojawi się Paweł Królikowski, choć jak można się domyślać, szanse na to są niewielkie. "Super Express" porozmawiał natomiast z Katarzyną Skrzynecką , jurorką "TTBZ" oraz bliską koleżanką Pawła. Jak zapewniła Skrzynecka, na planie programu "wszyscy czekają na jego powrót".

"Wszyscy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia - wyznała Skrzynecka w rozmowie z "SE".