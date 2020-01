Paweł Królikowski nadal przebywa w szpitalu. Jego żona komentuje: "Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem"

Paweł Królikowski jest obecny w polskim show biznesie już od wielu lat. Choć na co dzień to jego potomstwo gra pierwsze skrzypce w mediach, to ostatnio dużo częściej mówi się o jego stanie zdrowia. W zeszłym roku Królikowski trafił do szpitala, a w rozmowie z Faktem stwierdził, że groziła mu wtedy nawet śmierć.