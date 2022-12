Katarzyna Sokołowska o swoich doświadczeniach z in vitro: "Była taka myśl, że tego dziecka NIE BĘDZIE"

Emilia 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Świetnie, że im się udało, ale swoją wypowiedzią „na macierzyństwo zawsze jest czas” sama sobie przeczy. Niestety to nieprawda, a im później się pomyśli o dziecku tym często jest gorzej zajść w ciążę czy ja utrzymać. Do tego dochodzi zwiększone ryzyko licznych chorób czy komplikacji okołoporodowych. Nic na siłę i dziecko tylko z zaufanym partnerem, ale nie ma co czekać do 50. urodzin…