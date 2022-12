Przybita Małgorzata Rozenek zwierza się ze świątecznej wpadki: "Nie wszystkie prezenty były TRAFIONE"

Ale to nie jest tak, że wszystkie prezenty były totalnie trafione, bo opowiem wam case z Tadka prezentem - zaczęła Gosia. Miał oglądać planety, bo on się fascynuje księżycem, więc zamówiliśmy mu lunetę. Ale okazało się, że coś źle kliknęłam, nie przyszło. Dzwonię do tej pani, która mówi mi, że jest inna milion razy lepsza, lepsze zbliżenie, wszystko super, ja mówię: "nie planowaliśmy aż tak dobrej, ale cóż, poprosimy".

To miał być teleskop stojący na nóżkach - kontynuowała. Patrzymy, Tadek odpakowuje, luneta jest, ale nóżki jakieś dziwne, krótkie. Okazuje się, że luneta nie jest teleskopem do oglądania nieba, tylko jest lunetą do oglądania natury, zwierząt. Dla tego ma inny kształt, patrzy się na nią z góry. A my do Tadka: "Tak, tak, to chyba tak miało być". Ale to nie było to.