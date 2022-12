Małgorzata Rozenek chwali się udekorowaną na święta willą za 30 tysięcy miesięcznie: "Witajcie w naszej BAJCE" (ZDJĘCIA)

Początek grudnia dla wielu oznacza rozpoczęcie wielkiego odliczania do Świąt Bożego Narodzenia. Choć większość Polaków do wigilijnej kolacji zasiądzie dopiero za trzy tygodnie, niektórzy już teraz wprost nie mogą doczekać się gwiazdkowego szaleństwa. W gronie tym znajduje się rzecz jasna jedna z największych miłośniczek świąt polskiego show biznesu, Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek już udekorowała dom na Święta Bożego Narodzenia

Małgorzata Rozenek tradycyjnie postanowiła rozpocząć sezon świąteczny nieco wcześniej niż reszta społeczeństwa. Celebrytka znana jest z tego, że już od ładnych kilku lat dekoruje swój dom bożonarodzeniowymi ozdobami na początku grudnia - nie inaczej było również w tym roku. I tak czwartek 1 grudnia żona Radosława Majdana opublikowała na instagramowym profilu nagranie, w którym po raz pierwszy zaprezentowała obserwatorom przystrojone świątecznymi dekoracjami wnętrza willi, do której wraz z rodziną wprowadziła się kilka miesięcy temu. Dla klanu Rozenek-Majdan będzie to pierwsza Gwiazdka w nowym gniazdku, więc nic dziwnego, że "Perfekcyjna" starannie zadbała o to, by wystrój lokum był dopracowany w każdym calu.