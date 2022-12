Tak gwiazdy spędziły Wigilię: Szelągowska z mamą i synem, Kożuchowska na nartach, a Fabijański z Bastkiem (ZDJĘCIA)

TRADYCJA 23 min. temu zgłoś do moderacji 13 10 Odpowiedz

Stanisław Kostrzewski, ojciec obecnej Majdankowej, był zagorzałym komunistą, aktywistą PZPR aż do jej rozwiązania w 1990 roku. W takich rodzinach nie obchodzi się świąt Bożego Narodzenia. Należy przypuszczać, że po „świątecznym” spacerze dziadkowie, Majdankowie i wnuki wracają do domu. Dorośli zakładają czerwone krawaty, dzieci czapeczki z pięcioramienną gwiazdą ZSRR. Wieczorem siadają do kolacji i wtedy, kiedy inni Polacy kultywują chrześcijańskie tradycje, trzy pokolenia rodu Kostrzewskich śpiewają donośnymi głosami kilkanaście przepięknych pieśni, zaczynając od „Międzynarodówki”, kończąc bojowym akcentem hymnu Gwardii Ludowej „My ze spalonych wsi…”. Na koniec obdarowują się świeckimi prezentami. Dzieciarnia dostaje książeczki o młodym Leninie, o generale Świerczewskim, który się kulom nie kłaniał itp. Starsi preferują dzieła Marksa, Engelsa, dorosłego Lenina, Stalina i Mao…